В пятницу 17 февраля 2023 года в «Vegas City Hall», Москва пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19.
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