Путин: конфликт с НАТО возможен, но вряд ли в нем кто-нибудь заинтересован

Кандидат в президенты Владимир Путин допустил полномасштабный конфликт между Россией и силами НАТО. По словам действующего главы государства, в этом случае мир вплотную приблизится к третьей мировой войне.
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