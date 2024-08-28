Свобода слова по-французски: как на Западе отреагировали на задержание Павла Дурова

Задержание Павла Дурова во Франции вызвало серьёзное беспокойство на Западе. По мнению политиков и общественных деятелей, арест основателя Telegram — это наглядное предупреждение для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по приказу правительства.
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