Свобода слова по-французски: как на Западе отреагировали на задержание Павла Дурова

Задержание Павла Дурова во Франции вызвало серьёзное беспокойство на Западе. По мнению политиков и общественных деятелей, арест основателя Telegram — это наглядное предупреждение для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по приказу правительства.