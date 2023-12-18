МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Мразь... и он и его сотрудники, которые совершали это преступление..ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗАД...
  • Людмила Абрамова
    по полной прогнившая страна и люди«Полный аут, люди...
  • Алексей Журавлев
    Кругом предательство !!! Где же те силы, кто возьмётся за эту антироссийскую мразь ???ПРОТИВНИЦА СВО ПР...

«Полный аут, люди воют» – украинские многоэтажки массово отключают от отопления 

«Полный аут, люди воют» – украинские многоэтажки массово отключают от отопления 

Самостийная Украина не имеет средств в казне на ремонт систем теплоснабжения, ситуация близка к катастрофе даже в благополучном Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Наоборот сейчас и надо скакать хоть согреются. Кастрюльки на голову и: Хтой не скаче той москаль!!! И в смысле физкультуры полезно и греться можно.
Ответить
4 час.
Россиянин
Воровали все и все, вот и итоги.
Ответить
2 час.
Людмила Абрамова
по полной прогнившая страна и люди
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх