Жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья считает, что у команды украли победу в игре со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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