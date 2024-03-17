17 марта по народному календарю Герасим Грачевник. Название этого дня связано с грачами, которые возвращались домой с юга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
17 марта по народному календарю Герасим Грачевник. Название этого дня связано с грачами, которые возвращались домой с юга.