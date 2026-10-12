Производители пива предупредили о задержках поставок после атак на ЦОДы «Яндекса»

Производители пива предупредили о задержках поставок после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса», пишет РБК со ссылкой на копию письма Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) в адрес Ассоциации компаний омникальной розничной торговли (АКОРТ).