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Производители пива предупредили о задержках поставок после атак на ЦОДы «Яндекса»

Производители пива предупредили о задержках поставок после атак на ЦОДы «Яндекса»

Производители пива предупредили о задержках поставок после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса», пишет РБК со ссылкой на копию письма Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) в адрес Ассоциации компаний омникальной розничной торговли (АКОРТ).

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