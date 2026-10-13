Отправили отдыхать, но вернулся он в гробу: в оздоровительном лагере Сочи погиб подросток

В оздоровительном лагере в Сочи погиб 15-летний подросток из Мурманской области. Родители юноши заявили, что сотрудники лагеря могли не оказать ему своевременную медицинскую помощь.
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