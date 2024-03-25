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Русская весна

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Более 3% ВВП: Эстония увеличивает расходы на оборону и радуется помощи от США

Более 3% ВВП: Эстония увеличивает расходы на оборону и радуется помощи от США

Эстония намерена в ближайшие годы вкладывать в оборону более 3% валового внутреннего продукта, поскольку считает это важным, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в ходе начавшегося в понедельник визита в США.

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