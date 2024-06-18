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Царьград

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На фасаде дольмена под Сочи обнаружили уникальные барельефы

На фасаде дольмена под Сочи обнаружили уникальные барельефы

Дольмен располагается на дольмене хребта Мизегух.В Сочи на кавказском дольмене впервые обнаружили изображение в технике барельефа.

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