Российские чиновники не раз говорили о том, что президент-диктатор Зеленский является главным препятствием для заключения мирного соглашения и завершения специальной военной операции (СВО).
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Евробюрократам и толстосумам, война нужна, как доходное действо и возможность продлить срок своего существования при власти и при деньгах.