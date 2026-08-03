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Царьград

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ABC: В Австралии обнаружен первый случай массовой гибели птиц

ABC: В Австралии обнаружен первый случай массовой гибели птиц

В Австралии зарегистрировали первый случай массовой гибели птиц от птичьего гриппа H5. Министр сельского хозяйства Джули Коллинз сообщила, что заражены большие хохлатые крачки на острове у юго-восточного побережья Южной Австралии.

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