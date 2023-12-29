История и археология: Лапша возрастом 4000 лет: блюдо, связывающее прошлое и настоящее Китая

Мало найдется таких проверенных временем рецептов, как рецепт лапши. Конечно, самих способов приготовления этого блюда – бесчисленное множество, да и вариантов исходных ингредиентов больше, чем могло бы показаться.
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