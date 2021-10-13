В Рязани без холодной воды остались семь улиц

До 18:00 ресурса не будет по адресам: 1-й Михайловский проезд; 2-й Михайловский проезд; 3-й Михайловский проезд; улица Михайловка-Ямки; Михайловское шоссе, дома №№1, 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 53а, 54а, 56, 58, 60а, 62, 66, 70, 72, 74, 78, 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 84, 84 корпус 1, 86а, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 110 корпус 1, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144; улица Московская; посёлок Машинистов.