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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Локомотив – Трактор: прогноз на полуфинал 4 апреля 2024, КХЛ, ½ плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5 Счет в серии 1 — 0 (5 : 2) В серии этих команд фаворитом изначально представляется «Локомотив», но вряд ли это смущает челябинцев, поскольку и в двух предыдущих сериях на них если кто-то и ставил, то это были лишь свои болельщики.

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