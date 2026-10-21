«Барселона» пропустила как минимум один мяч в 18 матчах Лиги чемпионов подряд. Это самая продолжительная серия без сухих встреч в истории каталонского клуба в турнире.
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