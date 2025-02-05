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SPORT24.ru

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Моцарт: «Если бы узнал, что Титова и Калиниченко не допустят до основы, отказался бы возвращаться без них»

Моцарт: «Если бы узнал, что Титова и Калиниченко не допустят до основы, отказался бы возвращаться без них»

Экс-игрок «Спартака» Сантос Моцарт, с 2013 года работающий тренером, в интервью Александру Муйжнеку и Юлии Яковлевой вспомнил о решении Станислава Черчесова отстранить его, Егора Титова и Максима Калиниченко от главной команды после 1:5 в дерби с ЦСКА.

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