Моцарт: «Если бы узнал, что Титова и Калиниченко не допустят до основы, отказался бы возвращаться без них»

Экс-игрок «Спартака» Сантос Моцарт, с 2013 года работающий тренером, в интервью Александру Муйжнеку и Юлии Яковлевой вспомнил о решении Станислава Черчесова отстранить его, Егора Титова и Максима Калиниченко от главной команды после 1:5 в дерби с ЦСКА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии