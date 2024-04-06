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Кто готовит войска для отправки на Украину: в США назвали страны Евгения КомароваВозможность отправки иностранных войск на Украину, и даже факт их потенциального наличия в стране на данный момент уже некоторое время обсуждается в СМИ.

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