Кто готовит войска для отправки на Украину: в США назвали страны Евгения КомароваВозможность отправки иностранных войск на Украину, и даже факт их потенциального наличия в стране на данный момент уже некоторое время обсуждается в СМИ.
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