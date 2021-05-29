Театр абсурда

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К концу срока Байдена Китай превзойдёт США по численности и качеству вооружений

К концу срока Байдена Китай превзойдёт США по численности и качеству вооружений

Китай за последние два десятилетия демонстрировал стабильный рост расходов на военные закупки, и если в 2000-м году по этому показателю он отставал от США почти в 7 раз, то в 2019-м менее чем в 1,5 раза, указывает обозреватель Politico Жаклин Дил.

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