К концу срока Байдена Китай превзойдёт США по численности и качеству вооружений

Китай за последние два десятилетия демонстрировал стабильный рост расходов на военные закупки, и если в 2000-м году по этому показателю он отставал от США почти в 7 раз, то в 2019-м менее чем в 1,5 раза, указывает обозреватель Politico Жаклин Дил.