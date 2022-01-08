Джулиус Рэндл извинился перед болельщиками за комментарии после матча с «Бостоном»

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл принес извинения болельщикам команды за несдержанное поведение. Во время вчерашнего матча с «Бостоном» Рэндл продемонстрировал домашней арене жест с опущенным вниз большим пальцем, а после игры призвал болельщиков «заткнуться» и прекратить освистывать и критиковать игроков «Никс».
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