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Система быстрых платежей: что меняет лимит ЦБ в 150 тысяч рублей

Система быстрых платежей: что меняет лимит ЦБ в 150 тысяч рублей

Установленный ЦБ лимит переводов по Системе быстрых платежей обезопасит финансовый сектор России от «серых» банковских операций, сообщил ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов.

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