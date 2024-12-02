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Воронежские новости

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Возведение школ и благоустройство жилых районов обсудил на планерке мэр Воронежа

Возведение школ и благоустройство жилых районов обсудил на планерке мэр Воронежа

Сегодня, 2 декабря, в мэрии Воронежа прошло еженедельное совещание. Одним из вопросов, обсуждаемых на совещании, оказался вопрос мероприятий, которые были проведены в этом году в рамках комплексного развития территории, а также развития застроенных территорий.

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