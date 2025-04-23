Накануне майских праздников в РФ вырастут соцвыплаты и изменится график начислений: что важно знать Ирэн ОрлонскаяВ этом году были установлены новые нормы для начисления социальных выплат перед майскими праздниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии