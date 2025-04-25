Газовый спор, совсем не похожий на спорт

Это было сказано больше тридцати лет назад: «Одним нужны деньги, другие сидят на трубах». Так, перефразируя Моро из легендарной казахской «Иглы», можно охарактеризовать главный для российской экономики итог переговоров президентов США и Украины по поводу недр.
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