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Темп изъятий накоплений из ЕНПФ казахстанцами замедлился в пять раз – Нацбанк

Темп изъятий накоплений из ЕНПФ казахстанцами замедлился в пять раз – Нацбанк

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) замедлился в 5,3 раза, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

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