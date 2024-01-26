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«Битва экстрасенсов» и скандал с Шепсом: интересные моменты из интервью Виктории Райдос

«Битва экстрасенсов» и скандал с Шепсом: интересные моменты из интервью Виктории Райдос

Виктория Райдос стала известна публике как участница проекта «Битва экстрасенсов» и победительница 16-го сезона этой программы, также ее знают как практикующего медиума и преподавателя Академии Таро в Санкт-Петербурге.

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