Сравнение повседневных кителей советской и российской милиции: эволюция формы с 1969 по 1996 год

Когда в руки попадают два предмета форменной одежды, разделённые всего несколькими годами, но принадлежащие разным эпохам, невольно начинаешь искать между ними не только внешнее сходство, но и ту невидимую границу, за которой заканчивается одна страна и начинается другая.
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