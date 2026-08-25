Сравнение повседневных кителей советской и российской милиции: эволюция формы с 1969 по 1996 год

Когда в руки попадают два предмета форменной одежды, разделённые всего несколькими годами, но принадлежащие разным эпохам, невольно начинаешь искать между ними не только внешнее сходство, но и ту невидимую границу, за которой заканчивается одна страна и начинается другая.