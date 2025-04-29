15 нарядов, которые на моделях и звездах «звучат» по-разному

Иногда интересно проследить путь наряда — от показов мод до выхода на красную дорожку. Ведь одно и то же платье может производить совершенно разное впечатление: на подиуме оно подчеркивает эстетику коллекции, а на знаменитости — становится частью ее образа и характера.
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