15 нарядов, которые на моделях и звездах «звучат» по-разному

Иногда интересно проследить путь наряда — от показов мод до выхода на красную дорожку. Ведь одно и то же платье может производить совершенно разное впечатление: на подиуме оно подчеркивает эстетику коллекции, а на знаменитости — становится частью ее образа и характера.