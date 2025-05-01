Kyiv Post: США собираются продать Украине оружие на $50 миллионов

Соединенные Штаты Америки планируют отправить Киеву оружие на $50 млн.После того, как Соединенные Штаты Америки подписали с Украиной сделку о недрах, Вашингтон решил отправить Киеву оружие на $50 миллионов.
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