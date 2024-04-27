У России возникло немало вопросов к генсеку ООН

Некоторые действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вызывают у России немало вопросов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
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