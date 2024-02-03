У Джикии есть «масса предложений» от других клубов

Агент Георгия Джикии рассказал, что у его клиента есть множество вариантов продолжения карьеры. Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал, что у его клиента есть много различных предложений о продолжении карьеры, решение будет принято по завершении сезона, но сам футболист хочет остаться в стане красно-белых.