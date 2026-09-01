10 кур – подсобное хозяйство, 11 – уже ОПГ? Чиновники добрались до птицы и кроликов: Кому стоит беспокоиться

С 1 сентября личные подсобные хозяйства должны поставить на учёт птицу и кроликов, если их поголовье больше 10 особей.
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Кстати, тут мне пришло сообщение - не надо регистрировать гусей в МФЦ. А я так хотел. Гусей, правда нет, но так хотелось. Уже стал договариваться с местным фотографом сделать гусятам фотки 3х4. Мало-ли. Вдруг понадобятся
А кроликам СНИЛС выдавать будут?
А скидки на проезд в общественном транспорте предусмотрели?
А как быть с пенсиями петуху? Он на социалки имеет право рассчитывать?
А специалистов хватит, на количество курятников в стране? Сегодня сьели курочку, звони специалисту. Завтра вывелось двадцать цыплят, звони специалисту, часть из них сдохла, кошка уволокла, сбежал, и каждый раз звони специалисту. А специалист не охренеет на телефоне сидеть и всё в комп заносить? Особенно когда на него тысячу курятников повесят?😅
🤯 Охренели наши законотворцы
Охренели наши законотворцы