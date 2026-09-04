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"Мечтала увидеть Центр исламской цивилизации". Виктория Лопырёва рассказала о поездке с сыном в Узбекистан

"Мечтала увидеть Центр исламской цивилизации". Виктория Лопырёва рассказала о поездке с сыном в Узбекистан

Виктория Лопырёва поделилась своими впечатлениями от поездки с сыном Марком Лионелем в Ташкент. Пост на эту тему 43-летняя модель выложила в инстаграме* вместе с фотографиями.

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