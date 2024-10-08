Врачи Владивостока месяц боролись за жизнь мужчины с очень редкой травмой

Во Владивостоке врачи месяц боролись за жизнь мужчины с очень редкой травмой – разрывом диафрагмы. О том, как пациент попал в медицинское учреждение и что с ним сейчас, рассказали специалисты Тысячекоечной больницы, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии