Российская армия продолжает успешно выполнять свои задачи на территории Украины. Совсем недавно группа из 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины добровольно сдалась российским военным на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.