17 бойцов ВСУ сдались в плен в дельте Днепра

Российская армия продолжает успешно выполнять свои задачи на территории Украины. Совсем недавно группа из 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины добровольно сдалась российским военным на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.
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