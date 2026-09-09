США готовы разработать план по возобновлению переговоров между Россией и Украиной – Рубио

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил журналистам в Колумбии, что в вопросе переговоров по Украине не видит оснований ни для излишнего оптимизма, ни для пессимизма.
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