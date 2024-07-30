Раскрыто главное военное "ноу-хау" ВСУ при Зеленском

Боец ВСУ во время боев за Часов Яр. REUTERSВчера 2,1K прочитали Один из столпов, на котором базируется нынешняя украинская власть – святая вера в превосходство Украины над Россией, причем, в силу не каких-то технологий, высоких моральных качеств украинской армии, а просто потому, что она Украина.