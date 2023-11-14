Сын Александра Градского: «Папа никогда не хотел жениться на Марине Коташенко»

Старшие дети мэтра категорически не согласны с тем, что 1/5 доля наследства досталась четвертой жене Александр Градский был женат четыре раза, но какое-то время после его кончины велись споры, считается ли его возлюбленная Марина Коташенко официальной супругой мэтра.