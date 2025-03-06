За грязь и антисанитарию в квартирах накажут рублём

Роспотребнадзор хочет жестче штрафовать россиян за грязное жилье.В Роспотребнадзоре подтвердили готовность рассмотреть предложение Сергея Колунова о повышении штрафов за нарушения санитарных норм в жилых помещениях.
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