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Царьград

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Эксперт опроверг выводы коллег по делу о взрыве в Тагиле

Эксперт опроверг выводы коллег по делу о взрыве в Тагиле

Пожаровзрывотехник выразил сомнение в экспертизе по делу о разрушении дома в Тагиле. Елена Сербинова заявила, что сертификат эксперта можно приобрести без нужных знаний.

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