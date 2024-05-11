Две пары из Архангельской области примут участие во всероссийском свадебном фестивале

Он пройдёт с 12 по 19 мая в Москве на ВДНХ — в рамках Года семьи, объявленного Президентом РоссииЗавтра, 12 мая, состоится открытие фестиваля, которое ознаменует торжественная регистрация брака более 150 пар.
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