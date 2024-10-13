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Кадыров впервые высказался о перестрелке в офисе Wildberries. Прозвучало резко

Кадыров впервые высказался о перестрелке в офисе Wildberries. Прозвучало резко

Рамзан Кадыров впервые высказался о перестрелке в офисе Wildberries и озвучил свою позицию по поводу воспитательной работы с чеченской молодежью.

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