МАГАТЭ: Запорожская АЭС осталась без топлива после отключений

Запорожская АЭС столкнулась с угрозой обесточивания из-за нехватки дизельного топлива. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость дополнительных мер, несмотря на восстановление электроснабжения.
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