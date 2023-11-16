ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что израильские военные обнаружили на ноутбуках, оставленных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа», фотографии и видеозаписи с участием израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.