Мифы о полётах на Луну. Куда пропали чертежи?

Один из самых устоявшихся и широко распространённых мифов в общественном мнении о космических миссиях США на Луну заключается в следующем: По слухам, чертежи ракеты Сатурн-V, лунного модуля, командного модуля и прочего оборудования, использованного в американской лунной программе, были утеряны или уничтожены.