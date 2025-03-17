В Литве продолжают бороться со знаками русского культурного присутствия

Литва не прекращает натиск на русскую культуру и язык. В Вильнюсе собираются снести мемориальные доски, установленные в честь Достоевского и Столыпина и переименовать гимназии, носящие имена Пушкина и актёра Качалова.
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