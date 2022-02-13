За что на дороге будут штрафовать на 100 тысяч?

Парламентарии выступи с инициативой ввести один из самых крупных штрафов для автомобилистов. Если новый закон будет принят, то за некоторые злостные нарушения придётся заплатить до 100 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АД Алена Водонаева р...
- ИИ Алена Водонаева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым