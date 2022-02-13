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За что на дороге будут штрафовать на 100 тысяч?

За что на дороге будут штрафовать на 100 тысяч?

Парламентарии выступи с инициативой ввести один из самых крупных штрафов для автомобилистов. Если новый закон будет принят, то за некоторые злостные нарушения придётся заплатить до 100 тысяч рублей.

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