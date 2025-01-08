Зарубежная пресса заявляет, что без американской помощи Киев продержится не более полутора лет, при том что уже сейчас до трети украинских военнослужащих дезертируют с линии фронта.
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Комментарии
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Eduard
А США о своих долгах бы думать,а не как обогащать всех чужаков за деньги налогоплательщиков!
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20 час.
Eduard
США и Украина,ничего общего.В мире 190 стран ,США всех их будит одариватт?
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20 час.
Eduard
Сомали чего не поддерживаете? Бедные пираты !
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20 час.
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