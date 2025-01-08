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Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ

Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ

Зарубежная пресса заявляет, что без американской помощи Киев продержится не более полутора лет, при том что уже сейчас до трети украинских военнослужащих дезертируют с линии фронта.

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Комментарии
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Eduard
А США о своих долгах бы думать,а не как обогащать всех чужаков за деньги налогоплательщиков!
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20 час.
Eduard
США и Украина,ничего общего.В мире 190 стран ,США всех их будит одариватт?
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20 час.
Eduard
Сомали чего не поддерживаете? Бедные пираты !
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20 час.

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