В Сети появилось фото с Губкинской нефтебазы, попавшей под удар ВСУ

В "112" рассказали о том, что произошло в Белгородской областиТелеграм-канал "112" утверждает, что сегодня ВСУ при помощи беспилотников атаковали в Белгородской области Губкинскую нефтебазу, вызвав тем самым пожар.
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