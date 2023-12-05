SUSANIN
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SUSANIN

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В Ижевске ищут подрядчика по уходу за городскими кладбищами

В Ижевске ищут подрядчика по уходу за городскими кладбищами

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика по содержанию и благоустройству кладбищ в 2024 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупокЗаявки от подрядчиков принимаются до 18 декабря 2023 года.

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